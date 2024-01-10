Более тысячи человек ждут расселения из бараков в Калевальском районе

В рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2023 годов в Калевальском районе было расселено 27 квартир, расположенных в 10 домах. Новоселье отметили 43 человека, которые проживали в аварийном жилье.

То, что под расселение попало так мало квартир, связано с тем, что дома вовремя не признавались аварийными. Для сравнения, с 2017 по 2022 год было признано аварийными 68 многоквартирных домов, в которых расположено 511 квартир. В них проживает 1056 человек. При этом площадь квартир, которые предстоит расселить, составляет 21,7 тысячи квадратных метров.

В завершившейся программе площадь 27 расселенных квартир составляла всего 1 тысячу квадратных метров. Будущее граждан, которые только ждут переселения из аварийного жилья, зависит от того, продолжится ли программа переселения. // Фото: freepik.com / Drazen Zigic