Более шести тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 6088 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 59 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии за сутки зарегистрирован 31 новый заболевший. Госпитализированы с ковидом 7 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 392 002 человек. Число случаев заражения превысило 21,59 миллиона. // Фото: unsplash.com