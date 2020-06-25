Более семи тысяч человек в России за сутки заболели COVID-19

России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе, пишет РИА Новости. У 32% нет клинических проявлений. Общее число инфицированных по стране достигло 613 994, скончались 8605, поправились больше 375 тысяч.

Больше всего новых пациентов в Москве (885), Подмосковье (467) и Ханты-Мансийском автономном округе (319). Также 221 случай зафиксировали в Санкт-Петербурге, 217 – в Нижегородской области, 209 – в Иркутской области; наименьший прирост отмечен в Чечне (девять), Крыму (восемь) и Еврейской автономной области (четыре).

Число инфицированных COVID-19 в нашей республике за сутки увеличилось на 24 человека. По сообщению оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, новые случаи заражения подтверждены в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.