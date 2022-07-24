Более полутора тысяч раз водители в Карелии выезжали на «встречку»

С начала года на дорогах республики зафиксировано более 1600 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.

Такие нарушения в этом году стали причиной 19 дорожных аварий, в результате которых погибли два человека, и 27 пострадали. Наибольшее число происшествий произошли в Петрозаводске, Питкярантском и Сортавальском районах.

Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение в Пряжинском районе на федеральной автодороге «Кола». Водитель, жительница Петрозаводска, совершила опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожной разметкой.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. // Фото: ГИБДД Карелии