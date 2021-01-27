Более половины россиян довольны местом своего проживания

Более двух третей россиян в целом довольным местом, где живут сейчас. При этом около половины не планируют переезд, но 16% готовы уехать жить за границу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

68% наших соотечественников довольны или скорее довольны местом своего нынешнего проживания. Выше всего этот показатель в Санкт-Петербурге (94%), на Северном Кавказе (80%), а также в Москве и Московской области (78%). При этом своим регионом довольны лишь 48% жителей Дальнего Востока и 59% жителей Южного федерального округа.

Не довольны или скорее не довольны своим местом жительства 24% опрошенных. Наивысшая доля недовольных на Дальнем Востоке (48%), на Урале и в Южном федеральном округе (по 33%).

Больше всего россиянам там, где они живут, нравятся климат (этот фактор выделили 55% опрошенных), инфраструктура и возможности для отдыха и развлечений (51%), безопасность (49%), качество образования и, вопреки расхожим представлениям о России, дороги (по 47%). При этом только 23% выделили среди устраивающих их в своих населенных пунктах факторов достойную зарплату, и лишь по 32% - доступность и качество медицинских услуг, а также возможности трудоустройства.

Россияне отмечают улучшение в своих регионах инфраструктуры отдыха и развлечений (32%), а также дорожной и транспортной инфраструктуры (32%), рост возможностей для саморазвития (23%) за последние три года. При этом многие россияне (52%) почувствовали на себе ухудшение экономической ситуации в своем регионе за последние три года. Респонденты указывают также на ухудшение ситуации с зарплатами (49%), снижение возможностей трудоустройства (45%), падение качества и доступности медицины по месту жительства (38%).

46% россиян не планируют переезд. Наиболее высока доля тех, кто не хочет менять место жительства, в Санкт-Петербурге (59%), а также в Москве и на Северном Кавказе (по 51%). Меньше всего тех, кто не планируют никуда переезжать, в Северо-Западном (34%) и Дальневосточном (35%) федеральных округах.

16% россиян считают, что если куда-то переезжать - то за границу. Больше всего сторонников такой точки зрения в Москве и Петербурге (по 23%), меньше всего на Дальнем Востоке и в Сибири (по 6%). Еще 15% наших соотечественников мечтают перебраться жить туда, где теплее. Эта идея наиболее популярна на Урале и Северо-Западе (по 24%) и на Дальнем Востоке (23%).

8% россиян, не живущих в столицах, мечтают переехать в Москву и Петербург, 6% - просто в более крупный город и еще 4% готовы переехать куда угодно ради работы.

Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.