Более двух десятков выпускников в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов

Двадцать пять выпускников в текущем году сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, сообщает минобраз Карелии.

Больше всего стобалльных работ по русскому языку – 9 результатов, затем следует литература – 7, информатика – 6, физика – 2 и обществознание – 1 работа.

В целом это на три результата больше, чем в прошлом году. В экзамене приняли участие 3 029 человек.

«Сравнительный анализ участия в ЕГЭ в 2019 и 2020 годах показал сокращение фактического количества участников ЕГЭ примерно на 25 %, что связано с решением о выдаче аттестатов в 2020 году без экзаменов. Для всех предметов характерна тенденция уменьшения количества сдающих, кроме литературы, где оно увеличилось на 44 человека», - уточняет минобраз.