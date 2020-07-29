Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки

Новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии и по площади, и по количеству учащихся. Проект нетиповой, оригинальный, необычный. Здание имеет сложную конфигурацию, это связано с существующей геометрией земельного участка, соблюдением требований инсоляции школьных помещений и необходимостью разделить начальную школу и среднюю / старшую школу.

Все помещения новой школы будут светлыми и очень просторными. К примеру, актовый зал на 870 мест, столовая на 480 посадочных мест, конференц-зал на 150 мест. Пять спортивных залов и тир, библиотека с медиатекой и зоной wi-fi, лаборатория РОСНАНО, благоустроенная уличная территория – здесь будет и детская игровая площадка для прогулок учеников младших классов, и большой стадион со всем необходимым оборудованием.

На текущий момент ведутся следующие работы:

блок Г (начальная школа): ведутся работы по устройству кровли и монтаж окон, продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж внутренних сетей отопления и канализации, выполняется фиброцементная стяжка полов;

блок В (старшая / средняя школа): ведётся монтаж металлоконструкций над актовым залом и залом гимнастики, монтаж ж/б конструкций 2 этажа здания;

блок Б (старшая / средняя школа): ведётся монтаж ж/б конструкций 3-го этажа;

блок А (спортивные залы): ведётся монтаж металлоконструкций над спортивным залом, монтаж ж/б конструкций 2-го этажа.

Подробнее о новой школе вы можете прочитать здесь.