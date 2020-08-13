Более десятка гаражей снесут в Петрозаводске

Неподалеку от нижнего Чапаевского кольца демонтируют 15 нестационарных объектов. Такие планы озвучила мэрия Петрозаводска.

Под снос пойдут 14 гаражей и один контейнер, установленные незаконно в районе проезда Паровозников.

Владельцам самовольно установленных объектов предложили демонтировать их самостоятельно в срок до 27 августа.