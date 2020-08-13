13 августа 2020, 18:11
Общество

Более десятка гаражей снесут в Петрозаводске

Администрация карельской столицы информирует о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов

Неподалеку от нижнего Чапаевского кольца демонтируют 15 нестационарных объектов. Такие планы озвучила мэрия Петрозаводска.

Под снос пойдут 14 гаражей и один контейнер, установленные незаконно в районе проезда Паровозников.

Владельцам самовольно установленных объектов предложили демонтировать их самостоятельно в срок до 27 августа.

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Метки: 
Петрозаводск
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Мэрия
проезд паровозников
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