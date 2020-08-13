13 августа 2020, 18:11
Более десятка гаражей снесут в Петрозаводске
Администрация карельской столицы информирует о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов
Неподалеку от нижнего Чапаевского кольца демонтируют 15 нестационарных объектов. Такие планы озвучила мэрия Петрозаводска.
Под снос пойдут 14 гаражей и один контейнер, установленные незаконно в районе проезда Паровозников.
Владельцам самовольно установленных объектов предложили демонтировать их самостоятельно в срок до 27 августа.