4,6 тысяч раз сняли наличные на кассах ТСТ клиенты Сбера в Карелии

4,6 тысяч операций по снятию наличных совершили клиенты Сбербанка через кассы торговых точек республики во втором полугодии 2020 года. Это на 80% больше по сравнению с первыми шестью месяцами прошедшего года. Средний размер снимаемой суммы составил порядка 1200 рублей.

Владельцы карт Сбербанка могут снять деньги с них в кассе торговой точки при покупке товара в любое время, пока открыт магазин, и столько раз, сколько это необходимо. Чтобы получить наличные, покупателю нужно назвать продавцу желаемую сумму – она должна быть кратной 100 и не превышать 5000 рублей за один раз, – и ввести пин-код. После этого деньги спишутся с карты, а продавец выдаст наличные из кассы. Комиссия за снятие наличных при покупке по картам Сбербанка не взимается.

«Мы понимаем, какие трудности возникают у жителей деревень и сел, где отсутствуют отделения банка и ограничено число устройств самообслуживания. Учитывая тот факт, что потребность в наличных денежных средствах в небольших населенных пунктах остается высокой, мы ведем активную работу по увеличению количества торговых точек – партнеров банка. И если в начале 2020 года снять наличные на кассе магазина можно было в 13 населенных пунктах Карелии, то к концу года их число возросло до 23»

- рассказывает Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк.

Все магазины, участвующие в программе, помечены специальным стикером. Список магазинов, где можно снять наличные на кассе, доступен на официальном сайте банка.