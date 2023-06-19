Более 700 рыболовных сетей забрала прокуратура у браконьеров в Карелии

В прошлом и этом году в Карелии выявили 48 преступлений, связанных с действиями браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Причиненный ущерб составил более семи миллионов рублей, правоохранители возбудили уголовные дела в отношении 14 нарушителей.

После проверок надзорного ведомства у браконьеров изъяли больше 40 автомобилей и лодок, 22 лодочных мотора и свыше 700 сетей, удочек и других орудий лова. // фото: www.freepik.com