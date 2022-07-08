Более 60% жителей Северо-Запада не планируют покупать доллары США

Лишь 17% жителей СЗФО считают нынешний официальный курс рубля к доллару абсолютно реалистичным. При этом четверть из них хотели бы, чтобы доллар стоил 65 копеек, а 38% готовы активно покупать доллары США сразу после снятия валютных ограничений. Таковы результаты масштабного исследования*, проведенного банком «Открытие» в начале июля.

54% жителей Северо-Запада постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (23% делают это каждый день, еще 31% - часто, не реже двух раз в неделю). 25% следят за валютным курсом редко, несколько раз в месяц. Очень редко, не чаще раза в месяц обращают внимание на курс валют 13%. А 7% сообщили, что никогда не следят за валютными котировками. При этом в Санкт-Петербурге доля таких людей составила лишь 3%.

22% жителей федерального округа считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. По мнению 36% курс рубля к доллару наоборот искусственно занижен. Реалистичным нынешний курс рубля на Северо-Западе считают лишь 17% респондентов. Для сравнения, в Москве и Московской области доля выбравших такой ответ достигла 31%. При этом в целом по России реальным курс рубля к американской валюте считают 24% опрошенных.

«Советский» курс рубля - примерно 65 копеек за доллар – понравился бы каждому четвертому жителю СЗФО. 25% считают идеальным курс рубля к доллару в диапазоне от 20 до 30 рублей, 21% – курс в диапазоне 50-70 рублей. Уровень курса доллара между 30 и 50 рублями понравился бы 11% опрошенных, еще 12% выбрали диапазон между 70 и 80 рублями.

Лишь 19% жителей СЗФО полагают, что нынешний валютный курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам. По мнению 37% рубль ослаблять не нужно, экспортеры не разорятся. Затруднились с ответом на этот вопрос 44% респондентов.

56% жителей округа не собираются активно покупать доллары, если в России после 9 сентября снимут ограничения на валютообменные операции, из-за отсутствия свободных средств. Для сравнения, доля выбравших такой вариант ответа в Москве и Московской области составила 45%, а в целом по стране достигла 61%. Не нуждаются в покупке долларов, поскольку уже имеют достаточный запас валюты, 6% жителей Северо-Запада и 13% жителей московского региона.

23% респондентов готовы после снятия ограничений активно начать покупать наличные доллары для поездок за границу, еще 16% – для формирования личных валютных резервов.

* Опрос проводился 1-6 июля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.