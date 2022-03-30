Более 400 дополнительных поездов назначено на майские праздники

Холдинг «РЖД» назначил более 400 дополнительных поездов на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Дополнительные составы пойдут по популярным направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, в том числе, и в Карелию. В частности, назначены поезда Москва-Мурманск, Санкт-Петербург - Сортавала, Сортавала-Выборг, Сортавала-Рускеала и т.д.

Уточняется, что пиковыми датами выезда станут 29, 30 апреля и 6 мая, а обратно - 3, 9 и 10 мая. Фото pixabay.com/jplenio