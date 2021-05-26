Более 400 человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8373 человек. Умерли 406 пациентов, выписаны - 9135. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Москве 2416 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 839, в Ленинградской области - 98, в Архангельской области - 64, в Вологодской области - 44, в Мурманской области - 41.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 5 026 168 раз. Скончались 119 600 человек.

Напомним, в Карелии 25 мая выявлены 59 новых зараженных коронавирусом. Фото art-vending.pl