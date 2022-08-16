Более 23 тысяч зараженных ковидом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 23 909 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 59 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии заболели еще 99 человек. Госпитализированы 18 пациентов.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 383 237 человек. Количество зарегистрированных случаев Covid-19 приближается к 19 миллионам. Фото: unsplash.com