Более 200 километров дорог отремонтируют в 2022 году в Карелии

В рамках проекта «безопасные качественные дороги» в этом году в Карелии планируют отремонтировать 233 километра магистралей. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Специалисты также проверят, переживет ли зиму отремонтированная в прошлом году по новому методу дорога к станции Орзега. В 2021 году при ремонте участка проезжей части впервые использовали метод холодного ресайклинга. При этой технологии верхний слой дорожного покрытия фрезеруют, перемалывают и вводят в полученную массу стабилизаторы и специальные добавки.

По словам начальника отдела контроля качества работ КУ РК «Управтодор Республики Карелия» Александра Груздова, этот метод позволяет сократить сроки ремонта, уменьшить затраты на доставку материалов и продлить срок службы дорожного покрытия. Специалист отметил, что если ресайклинг хорошо себя зарекомендует, то по такой технологии станут ремонтировать и другие дороги.

С начала реализации нацпроекта в республике отремонтировали свыше 500 километров дорог. Более 50% работ проводились с применением новых материалов и технологий. (фото Минтранс РК)