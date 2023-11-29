Более 20 медработников получат выплаты в Карелии

500 тысяч, миллион и два миллиона рублей в декабре получат 22 медицинских сотрудника, которые в этом году начали работать в центральных районных больницах Карелии.

Выплаты осуществляют в рамках программы «Земский доктор/фельдшер». Об этом сообщил в соцсети глава карельского минздрава Михаил Охлопков. 48 врачей уже получили выплаты в этом году на общую сумму 60 миллионов рублей.

Охлопков также сообщил, что предложение об увеличении в этом году субсидии для выплат по программе в размере 22 миллионов рублей получило положительный отклик минздрава. 28 ноября федеральные власти приняли соответствующее постановление.

В следующем году на выплаты в рамках программы планируют направить 110 миллионов рублей. // фото freepik.com