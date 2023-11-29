Автомобиль застрявшего в сугробе мужчины вытолкали две девушки

Застрявший в снегу автомобилист не дождался помощи от мужчин, но неожиданно подоспели две девушки. Мужчина поблагодарил их в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Он написал, что 28 ноября «сел» в районе бульвара Интернационалистов на Древлянке.

- Все мы видим, что творится на дорогах, где еще не проезжали снегоуборочные машины. Древлянка, а именно дворы Лососинского шоссе и ЖК «Иволга», очень актуальны для того, чтобы «сесть»,

- рассказал он.

Автомобиль застрял в снегу рядом с ТЦ «Весна», водитель не мог выехать сам, но люди проходили мимо.

- Девушки подошли, предложили помощь и вытолкали меня. Если вы это читаете - спасибо вам еще раз, вы молодцы, добро возвращается, - рассказал горожанин. // фото: kaboompics/ freepik.com