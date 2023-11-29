29 ноября 2023, 09:24
Автомобиль застрявшего в сугробе мужчины вытолкали две девушки
Петрозаводчанин поблагодарил нежданных спасительниц, которые вызволили его из сугробов
Застрявший в снегу автомобилист не дождался помощи от мужчин, но неожиданно подоспели две девушки. Мужчина поблагодарил их в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Он написал, что 28 ноября «сел» в районе бульвара Интернационалистов на Древлянке.
- Все мы видим, что творится на дорогах, где еще не проезжали снегоуборочные машины. Древлянка, а именно дворы Лососинского шоссе и ЖК «Иволга», очень актуальны для того, чтобы «сесть»,
- рассказал он.
Автомобиль застрял в снегу рядом с ТЦ «Весна», водитель не мог выехать сам, но люди проходили мимо.
- Девушки подошли, предложили помощь и вытолкали меня. Если вы это читаете - спасибо вам еще раз, вы молодцы, добро возвращается, - рассказал горожанин. // фото: kaboompics/ freepik.com