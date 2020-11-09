Более 190 дополнительных поездов запустят на новогодние праздники

В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО "ФПК" («дочка» ОАО "РЖД") планирует назначить 191 дополнительный поезд дальнего следования, сообщает сайт fpc.ru



Составы будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Новороссийск, Адлер, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Котлас, Смоленск, Брянск, Старый Оскол, Новозыбков, Тамбов, Белгород, Курск, Пензу, Саранск, Чебоксары, Казань, Ижевск, Киров, Саратов, Самару, Тольятти, Уфу, Челябинск, Орск и другие города.

Из Северной столицы дополнительные рейсы запланированы в Москву, Анапу, Новороссийск, Мурманск, Архангельск, Ярославль, Воронеж, Курск, Киров, Казань, Ижевск, Екатеринбург.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу Хутор, из Адлера в Кисловодск, из Ярославля в Мурманск.

В случае роста спроса на ряде направлений холдинг "РЖД" может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Также в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать ряд специальных туристических поездов и беспересадочных групп вагонов, назначенных холдингом "РЖД" по наиболее популярным маршрутам для зимнего отдыха. Например, в сообщении с Рускеалой, Сортавалой, Питкярантой, Великим Устюгом, горным курортом Роза Хутор и др.

Фото с сайта images.chistoprudov.ru