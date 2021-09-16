16 сентября 2021, 14:29
Более 19 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в стране за сутки
Оперативный штаб отмечает превышение суточного числа заболевших над количеством выписанных из больниц
За последние сутки в России выявлены 19 594 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 794 человека, выписаны - 17 326. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 2479 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1653, в Архангельской области - 259, в Вологодской области - 225, в Ленинградской области - 190, в Мурманской области - 140.
Всего с начала пандемии в стране болезнь диагностирована 7 214 520 раз. Скончались 195 835 человек.
Напомним, в Карелии 15 сентября Covid-19 выявлен у 157 человек. Фото pixabay.com/fernandozhiminaicela