Более 15 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 15 089 человек. Умерли 507 пациентов. Вылечились 20 720 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2139 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1134, в Вологодской области - 234, в Архангельской области - 199, в Ленинградской области - 202, в Мурманской области - 142.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 042 837 раз. Скончались 79 194 человека.

Напомним, в Карелии 11 февраля Covid-19 подвержден у 178 человек. Фото progorodchelny.ru