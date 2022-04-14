Более 1200 россиян напишут диктант на карельском и вепсском

Более 1200 жителей Карелии, Тверской, Ленинградкой и Вологодской областей присоединятся к Межрегиональной акции «Диктант на карельском и вепсском языках». Мероприятие проведут с 20 по 26 апреля на 75 площадках. Старт будет дан в Петрозаводске на площадке Научной библиотеки университета в среду в 11:00.

«Можно будет написать диктант на ливвиковском, собственно карельском, людиковском наречиях и вепсском языке. Для участия на основной площадке необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность»,

- предупредили в региональном министерстве национальной и региональной политики.

Дикторами диктанта станут артисты Национального театра, преподаватели Петрозаводского университета, научные сотрудники Института языка, литературы и истории КарНЦ. Каждый написавший работу получит сертификат об участии в акции. Для тех, кто не сможет присоединиться в указанные дни, будут подготовлены видеоролики, которые выпустят в эфир канала Россия 1, а также выложат в соцсети. Полный список площадок указан в официальной группе ВК. Фото: pixabay.