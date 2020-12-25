Более 120 свалок ликвидировано в Карелии за 2020 год

Природному богатству нашего края наносится немалый ущерб из-за отходов, выброшенных в непредназначенных для этого местах. Ликвидация несанкционированных свалок – одна из главных задач Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и подведомственного учреждения ГКУ РК «Карелприрода».

Свалки возникают по нескольким причинам – во-первых, некоторые собственники земельных участков (жители частных домов, СНТ, ДНТ, юридические лица) не хотят платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и не заключают договор с региональным оператором. Во-вторых, не все отплачивают отдельный вывоз отходов, не относящихся к ТКО, например, строительного мусора, предпочитая просто выбросить его в укромном месте. В-третьих, в удаленных районах республики имеются так называемые исторические свалки – они были образованы еще до начала оказания на этих территориях услуг по обращению с ТКО.

Стоит отметить, что неправильное обращение с отходами влечет за собой наложение административного штрафа.

Специалисты ГКУ РК «Карелприрода» незамедлительно реагируют на сигналы о несанкционированных свалках и выезжают на место. Всего отделом сопровождения надзорной деятельности за 2020 год осуществлено более 125 выездов во все районы республики. После подтверждения факта несанкционированного размещения отходов специалисты выявляют ответственных за образование свалки собственников земель и юридических лиц и направляют предостережения о нарушениях.

В 2020 году должностные лица Министерства вынесли более 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области обращения с отходами. Хозяйствующие субъекты предупреждаются о необходимости ликвидировать захламление территории и заключить договоры на вызов отходов.

Если нарушители игнорируют предостережение тогда специалисты Минприроды обращаются в суд или самостоятельно назначают штрафы за несоблюдение порядка.

Экологические инспекторы Минприроды приняли процессуальные решения об административных наказаниях – штрафах на общую сумму более 270 тыс. руб.

Помимо понуждения к ликвидации свалок и заключения договоров с региональным оператором Минприроды совместно с Карелприродой своими силами убирает свалки. В этом году удалось ликвидировать 35 крупных несанкционированных свалок.

Масштабную работу по уборке мусора проводят лесничие в районах Карелии. В этом году 90 несанкционированных свалок на площади более 6,23 га были ликвидированы силами центральных лесничеств, местных администраций и арендаторов лесных участков.

При обнаружении места несанкционированного размещения отходов граждане могут обратиться в ГКУ РК «Карелприрода» по телефону 8 (8142) 78-56-30 или по электронной почте info@karelpriroda.ru.

Если вы нашли свалку в лесу, то звоните на прямую линию лесной охраны Карелии: 8 (8142) 55-55-80.

Желательно сделать фото места свалки и зафиксировать географические координаты, чтобы во время проверки сотрудникам учреждения было легче найти это место.