Боксер из Сегежи привез в Карелию победу

Спортсмен из Сегежи Владислав Назаров победил в XIX турнире по боксу, посвященном героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Информацию сообщили в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Online».

Второе место занял Егор Решетин, выступавший за город Сертолово Ленинградской области.

«Он победил меня ввиду явного преимущества во втором раунде. После двух нокдаунов я не смог продолжить бой», — рассказал об успехе сегежанина его соперник боксер Егор Решетин.

Третья ступень пьедестала почета досталось Самиру Салманову. //Фото Егор Решетин