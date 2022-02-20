20 февраля 2022, 14:44
Спорт

Боксер из Карелии выиграл международный турнир

Соревнования в Витебске принесли золото Константину Опольскому

Боксер из Петрозаводска Константин Опольский принял участие в международном турнире памяти Анатолия Колчина в Витебске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

За победу на соревнованиях боролись около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Армении, Сербии и Испании.

Константин провел четыре боя с представителями России, Белоруссии, Испании и во всех одержал уверенные победы. В финале наш земляк был сильнее боксера из Витебска Владислава Стельмахова и завоевал золото. Фото источника

Обсудить
Метки: 
Константин Опольский
Бокс
витебск
золото
новости Карелии
Петрозаводск