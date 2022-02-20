Анна Корякова взяла серебро Первенства России по лыжам

Лыжница из Карелии Анна Корякова завоевала серебряную медаль на проходящем в Коми Первенстве России среди 15-16-летних юношей и девушек. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

19 февраля более 450 лыжников из 51 региона страны соревновались в гонке свободным стилем. Наша спортсменка пришла к финишу второй на дистанции три километра.

Анна уступила лидеру менее пяти секунд и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Фото источника