20 февраля 2022, 12:31
Анна Корякова взяла серебро Первенства России по лыжам
Воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва заняла второе место на дистанции три километра
Лыжница из Карелии Анна Корякова завоевала серебряную медаль на проходящем в Коми Первенстве России среди 15-16-летних юношей и девушек. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
19 февраля более 450 лыжников из 51 региона страны соревновались в гонке свободным стилем. Наша спортсменка пришла к финишу второй на дистанции три километра.
Анна уступила лидеру менее пяти секунд и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Фото источника