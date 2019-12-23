Бои на средневековых мечах прошли в Карелии

В Карелии успешно прошло Открытое Первенство по Современному мечевому бою «проект «Валькирия». В турнире приняло участие более 50 фехтовальщиков или Израиля, Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Тучково, Пушкина, Петрозаводска, сообщает на своей странице в соцсетях чемпионка мира по историческому средневековому бою Галина Кохвакко.

Разыграно было 10 комплектов наград и отметили сильнейших спортсменов. Турнир был насыщен техническими поединками.

Фото со страницы Галины Кохвакко, автор Серж Юдин.