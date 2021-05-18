Блогеры призывают голосовать за территории благоустройства

В Карелии продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». На утро 18 мая выбор сделали больше 28 тысяч жителей республики. Больше всего проголосовавших в Петрозаводске, их количество почти достигло 20 тысяч человек.

«Я уже проголосовала – голосуйте и вы! Наш город – наше решение! Чем активнее вы голосуете, тем больше шансов у вашего любимого парка или сквера попасть в программу!»

- пишет в соцсети петрозаводчанка Ирина Устинова.

Всего в голосовании участвуют 27 объектов, но победителями станут только 14. Именно они получат из федерального бюджета деньги на благоустройство.

«Счастье будет у вашего любимого парка, пространства вокруг дома, сквера, если он победит в голосовании, и его благоустройство профинансирует федеральный бюджет в 2022 году!»

– делятся простым рецептом городского благополучия сотрудники Карельской филармонии.

Среди неравнодушных горожан – люди разных возрастов.

«Призываем жителей республики активнее голосовать за объекты благоустройства!»

– пишут они в соцсетях.

Познакомиться с территориями-участниками голосования можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте. Для того, чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке, выбрать город и объект, который вы хотите поддержать, заполнить простую форму, получить код и проголосовать за конкретную территорию.