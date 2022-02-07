Благоустройство двора вышло для семьи пенсионеров боком

Собственники жилья обычного пятиэтажного дома, расположенного в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка, приняли участие в программе «Комфортная городская среда» еще в 2017 году. Граждане решили привести в порядок асфальтовое покрытие во дворе, организовать стоянку для автотранспорта, установить урны и скамейки.

Естественно, потребовалось и дополнительное финансовое участие со стороны собственников, на которое граждане согласились. Речение о том, что граждане оплатят часть работ, было принято на общем собрании собственников жилья.

Семья пенсионеров ничего о проведении общего собрания не знала. У них и не было законного права участвовать в собрании, так как они не являются собственниками квартиры, а проживают в ней на условиях соцнайма. У пенсионеров заключен с петрозаводской администрацией соответствующий договор.

В 2017 году стали приходит квитанции за ЖКУ, где появилась новая строка «Благоустройство придомовой территории» с ежемесячной суммой в 570 рублей. Пенсионеры решили, что произошла досадная ошибка и обратились в управляющую компанию ООО «Петрозаводская коммунальная компания».

С тех пор прошло почти пять лет. С пенсионеров до сих пор требуют деньги за проведенное благоустройство. Кто прав в этой истории? Подробности читайте в новой статье нашего издания.