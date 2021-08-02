Бизнесу в Карелии возместят часть затрат на защиту от COVID-19

Компенсацию части расходов на защиту от коронавируса могут получить предприниматели в Карелии. В минувшем году деньги выплатили 180 субьектам малого и среднего бизнеса, сообщили в республиканском правительстве.

В текущем году власти Карелии тоже планируют возместить некоторые затраты субъектам МСП, работающим в пострадавших от ковида сферах экономики.

В данный момент в региональном Министерстве экономического развития и промышленности ведут отбор предпринимателей, которым предоставят соответствующие субсидии. Компанию по сбору данных начали 27 июля и завершат 26 августа.

Возместят расходы, которые бизнес понес на приобретение разного рода средств защиты. Это, в частности, бактерицидные облучатели, оборудование для обеззараживания поверхностей и воздуха в помещениях, защитные экраны и перегородки между посетителями и персоналом, термометры, дозаторы и мобильные стойки для них.

Размер субсидии ограничен лимитом в 100 тысяч рублей. Компенсация не может превышать 70 процентов произведенных затрат. Период приобретения средств защиты для компенсации – с 1 апреля прошлого года и до даты принятия решения об отборе. // Фото: KlausHausmann/Pixabay