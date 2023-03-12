Биатлонистка Екатерина Лянгина лидирует на Первенстве России

Кандидат в мастера спорта Екатерина Лянгина одержала уверенную победу над соперницами в Первенстве по биатлону. К копилке нашей землячки прибавилась золотая медаль.

Сегодняшний день богат на спортивные события, в которых с честью выступили карельские спортсмены. Так, в Пермском крае 12 марта стартовало Первенство России по биатлону. По сообщению минспорта Карелии, более 80 сильнейших биатлонистов в возрастной категории 15-16 лет состязались в индивидуальной гонке.

Екатерина Лянгина на огневом рубеже допустила три промаха, но это не помешало ей стать сильнейшей. Напомним, девушку тренирует Валерий Соловьев. / Фото: vk.com/minsportkarelia.