Бездомные собаки загрызли насмерть девочку в Забайкалье

В Забайкальском крае собаки загрызли семилетнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 22 января около 17 часов поступило сообщение об исчезновении ребенка в одном из сел. Через полчаса тело девочки было найдено на пустыре. На нем имелись следы нападения животных. По предварительным данным, ребенок стал жертвой нападения стаи бездомных собак.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели. Фото pixabay.com/Beeki