Бетономешалка протаранила внедорожник в Петрозаводске

Вечером во вторник в Петрозаводске произошло ДТП на Ключевой. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 19:17 на пересечении улиц Ключевая и Сусанина. На кадрах видно, как внедорожник, стоявший на газоне, начал движение и почти сразу же угодил под бетономешалку при выполнении левого поворота.

В результате инцидента транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink