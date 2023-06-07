Ребенок в Петрозаводске застрял в уличном игровом оборудовании

Вечером 6 июня на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 18 часов 45 минут.

Возле дома на улице Мичуринской у девятилетнего ребенка нога застряла в игровом уличном оборудовании.

Прибывшие к месту вызова пожарные отжали металлический лист и освободили мальчика.

Парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска, также прибывшие к месту вызова, осмотрели ребенка. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался. // фото: www.freepik.com