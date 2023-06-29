Бесполезную сумку продали за миллионы рублей

Дело «Левши» Лескова живо и процветает. Миниатюрный аксессуар размером с крупинку соли продали на аукционе.

За огромные деньги продали зеленую копию сумки французского модного дома Louis Vuitton, сообщает «Лента» со ссылкой на западные СМИ. Аксессуар продали за более чем 63 тысячи долларов. Габариты сумки 657 на 222 на 700 микрометров. Сумка может пройти сквозь игольное ушко.

Создатели стремились обратить внимание окружающих на непрактичность роскошных сумок из-за их маленьких размеров. Этой сумкой тенденцию довели до логического завершения и лишили вещь полезности.