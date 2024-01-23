Бесплатное приложение поможет жителям Карелии защититься от спама

Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов. Ранее этим функционалом могли пользоваться только клиенты МТС.

Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

В приложении также можно пожаловаться на нежелательный звонок. В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего. Приложение бесплатное и не содержит рекламы. Доступно в Google Play и AppStore.

//Фото пресс-служба МТС