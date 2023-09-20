Береза упала на пятиэтажку на юге Карелии

Минувшей ночью в Питкяранте дерево упало на жилую пятиэтажку. Об этом сообщает газета «Новая Ладога».

По данным источника, ураганный ветер повалил березу на дом №25 по улице Ленина. Дерево задело окна третьего и четвертого этажей, по счастливой случайности, они не были повреждены.

Отмечается, что жильцы обратились в управляющую компанию, где их заверили, что неудобства вскоре будут устранены. Сейчас стоит вопрос о спилке старых деревьев на этой улице. // Фото: «Новая Ладога»