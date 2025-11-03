Бензин в Карелии продолжает дорожать

За год цены на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Карелии выросли на 18,84% и 15,27% соответственно. Такой статистикой поделились в РБК Карелия.

Средняя цена бензина марки АИ-92 — 66,05 руб. за литр, марки АИ-95 — 70,09 руб. Повышенная стоимость связана с ростом оптовых цен на моторное топливо и снижением объемов его производства из-за ремонта на заводах.

Также заправочные станции учитывают, что в Карелии туристы часто передвигаются на автомобилях. Из-за этого цена меняется.