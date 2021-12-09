Бензин подорожал на 9,3% в России с начала года

С начала 2021 года в России цены на бензин выросли на 9,3%, превысив инфляцию, которая составила 7,57%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

При этом дизельное топливо за рассматриваемый период подорожало чуть меньше - на 8,25%.

По данным Росстата, с 30 ноября по 6 декабря стоимость бензина выросла на 0,57% при инфляции в 0,07%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,36%.

По данным на 6 декабря, литр бензина Аи-92 в стране стоит, в среднем, 46,88 рубля, Аи-95 - 50,73 рубля, Аи-98 - 58,84 рубля, дизельного топлива - 53,33 рубля.

Ранее в Минэнерго РФ неоднократно говорили, что не допустят роста цены топлива в рознице выше уровня инфляции в 2021 году. Фото pixabay.com/Skitterphoto