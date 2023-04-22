Белые ночи в Петрозаводске в этом году начнутся раньше

Традиционно белые ночи в Карелии длятся с 26 мая по 17 июля. В это время солнце совсем ненадолго опускается за горизонт, поэтому периоды вечерних и утренних сумерек просто сливаются, образуя «белую ночь». Однако по наблюдениям синоптиков сезон белых ночей в этом году наступит раньше, ведь уже сегодня, 22 апреля световой день длится больше 15 часов.

Белые ночи Санкт-Петербурга - более узнаваемый "бренд", но белые ночи в Петрозаводске не уступают по красоте питерским ночам. Более того, они длятся дольше, ведь столица Карелии расположена севернее. Если в Питере бывает максимум 23 белые ночи, то в нашей республике — целых 52.

В дни летнего солнцестояния — с 20 по 22 июня — ночь в Карелии вообще не наступает. День длится 19 часов, все остальное время — это утро и вечер. // Фото: Илья Тимин.