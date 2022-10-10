Белоруссия запретила экспорт в Россию молока, яиц и куриного мяса

Власти Белоруссии ограничили поставки в Россию мясо-молочной продукции. Речь идет в том числе о курином мясе, молоке и яйцах, пишет «Коммерсантъ».

Это сделали на минувшей неделе, чтобы сохранить внутренний рынок и насытить его продукцией. Это следует из письма департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза и продовольствия.

Ограничения коснулись брендов «Ганна», «Знатные», «Петруха», «Златко», продукции птицефабрики «Дружба», Рогачевского и Лепельского комбинатов. Им запретили вывозить товары из Белоруссии, в том числе и в Россию.

Эксперты полагают, что причиной такого решения стало желание остановить рост цен на внутреннем рынке. // Фото: pixabay.com