Беломорчанин за невыплату кредита отработает 400 часов

Прокуратура Беломорского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяется статья 177 УК РФ «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере».

Еще два года назад районный суд вынес решение в отношении 28-летнего беломорчанина о взыскании с него задолженности по кредиту в размере более 2 млн рублей. Однако мужчина, по мнению стороны обвинения, имея возможность снижать размер долга, умышленно уклонялся от погашения. Обвиняемый вину не признавал, указывая на то, что не имел официального источника дохода, так как не был трудоустроен.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что он фактически осуществлял трудовую деятельность в одной из организаций. При этом имел доступ к счетам организации, денежным средствам, с которых оплачивал работу и услуги привлеченных лиц, а также давал в долг значительные суммы денег. В его распоряжении имелось более 3 млн рублей, которые он тратил по своему усмотрению»,

- рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В итоге суд учел смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребенка, отсутствие судимости, и назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ. Но выплатить долг ему все же придется. Опротестовать приговор беломорчанин уже не в силах, так как документ вступил в силу. Фото: pixabay.com/ru.