Байден запретил русскую водку

Белый дом объявил о новых санкциях в отношении России. Президент США Джо Байден запретил импорт морепродуктов, алкоголя, включая водку, непромышленных алмазов из России.

«Это лишит Россию экспортных доходов на сумму более 1 миллиарда долларов»,

- сказано в сообщении администрации президента США. В Белом доме добавили, что Соединенные Штаты сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости.

Также американский лидер запретил поставки предметов роскоши в Россию. Ограничения коснутся элитных часов и одежды, алкоголя, ювелирных изделий, роскошных автомобилей и других предметов, которые часто покупает российская элита. В администрации президента Байдена отметили, что стоимость экспорта товаров из США, на которые распространяются ограничения на предметы роскоши, составляет почти 550 миллионов долларов в год.

В ближайшее время Байден подпишет соответствующий указ. (фото pixabay.com, Pavlofox)