Бастрыкину пожаловались на гнилой холодный дом в Карелии

Кондопожанка ищет помощи и защиты у председателя СК России Александра Бастрыкина. Женщина пожаловалась на невыносимые условия жизни в прогнившем доме с неисправными печным оборудованием.

Дом на улице Заводская 1951 года постройки признали аварийным в 2021 году. Кондопожанка не обеспечена благоустроенным жильем, а обращения в компетентные органы пока не принесли результатов.

По словам жительницы Карелии, деревянные конструкции в доме прогнили и разрушаются, в квартирах сырость и плесень. В доме нет централизованного отопления, а печки неисправны. Зимой в квартирах очень холодно.

Бастрыкин поручил коллегам из карельского ведомства провести проверку и доложить о результатах. © «Петрозаводск говорит»