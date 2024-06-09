Бастрыкин взял на контроль историю сироты из Карелии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из поселка Поросозеро о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает паблик информационного центра СК.

По данным источника, в приемную главы Следкома обратилась женщина из Карелии. Она рассказала, что живет с двумя детьми в доме 1975 года постройки. Здание находится в крайне плохом состоянии, но оно было признано аварийным только в декабре прошлого года. Женщине предложили небольшую квартиру в другом населенном пункте, но там нет объектов социальной инфраструктуры.

СК по Карелии проводил процессуальную проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Бастрыкин поручил руководителю карельского отделения СК доложить о причинах, послуживших основаниями отказать в возбуждении дела. // Фото: unsplash.com / Andrey K