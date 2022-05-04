04 мая 2022, 20:04
Баня вспыхнула на севере Карелии
Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание в Беломорске
Сегодня вечером в Беломорске произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.
Сигнал о пожаре в частной бане поступил на пульт диспетчера в 18:24. На место происшествия выехали две автоцистерны и семь специалистов пожарно-спасательной части города.
На борьбу с возгоранием у пожарных ушло около 20 минут. В 18:43 огонь был потушен. Причины инцидента устанавливаются. Фото ОПС по Беломорскому району