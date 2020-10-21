Баня и жилой дом горели сегодня в двух районах Карелии

Помощь пожарных потребовалась жителям Пряжинского и Сортавальского районов. 21 октября в 11:24 шесть человек пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации возгорания в частной бане. Постройка полыхала на улице Новореченская в Чалне. По сообщению МЧС по Карелии, возгорание было ликвидировано в 11:59.

Другое огненное ЧП произошла в поселке Рускеала на улице Школьная. В 12:10 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме. Пожар ликвидировали в 12:50.

Специалисты МЧС напомнили телефоны на случай чрезвычайных ситуаций - «01» (с сотовых телефонов - 101,112-1), телефон доверия (88142) 79-99-99. (фото на главной shadr.info)