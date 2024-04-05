Банковский счет костомукшанки опустошил подросток из Сургута

Жительница Костомукши обнаружила, что с ее счета в банке кто-то списал 17 тысяч рублей. Потом пытались списать 50 тысяч, но средств не хватило. Оказалось, кражу денег у 37-летней женщины пытался совершить 18-летний житель Сургута.

Она обратилась в полицию, правоохранители выяснили, что операции проходили через личный кабинет потерпевшей в интернет-магазине. Он был привязан к её старому номеру телефона.

Сотрудники угрозыска установили местонахождение злоумышленника и выехали в Сургут. Молодой человек признался, что хотел за чужой счет купить комплектующие для компьютера, однако не успел получить заказ. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. // фото: pexels.com