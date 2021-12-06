Банки предложили ограничить вклады для неимущих россиян

В ответ на идею Центробанка создать для россиян с маленькими доходами особый вклад с повышенным процентом банки предложили свою инициативу. Они считают, что на такие специальные депозиты следует ввести лимит, пишут «Известия».

По задумке ЦБ, разницу со среднерыночной ставкой нужно покрывать за счет полученной кредитными организациями прибыли. В крупных банках заявили, что размещение средств на таких депозитах надо ограничить 200-300 тысячами рублей.

При этом банкиры думают, что новый инструмент вряд ли будет широко востребован. У малообеспеченных семей обычно не стоит проблема сохранения денег. Эти люди думают, где их взять.

Целесообразнее помогать им, предоставляя налоговые льготы, увеличивая социальные выплаты и выделяя адресные субсидии. // Фото: Andre Taissin/unsplash.com