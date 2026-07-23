Банк Уралсиб запустил сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay

Вводить данные банковской карты на платежной платформе не требуется

Банк Уралсиб предлагает своим бизнес-клиентам сервис оплаты покупок в онлайн-магазинах через Mir Pay. Данная функция автоматически доступна всем клиентам с подключенным интернет-эквайрингом Уралсиба.

Сервис позволяет покупателям – владельцам карты «Мир» оплачивать онлайн-покупки с помощью устройств с Android от версии 7.0 и выше. Нужно просто скачать приложение Mir Pay, добавить в него карту «Мир», и при покупке в интернет-магазине с мобильного устройства – нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении. Вводить данные банковской карты на платежной платформе не требуется.

Платежи безопасны – реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется зашифрованный цифровой код – токен.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111