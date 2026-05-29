Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт за июнь 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения Топ-50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 01.02.2022 г.).

Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие параметры, как ставка кредитования, длительность льготного периода, проценты начисления кешбэк у банка и партнёров. Также принимались во внимание стоимость выпуска и годового обслуживания карты, лимиты бесплатного снятия наличных, диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

